Volley, verso Italia-Francia. Giani: “Ngapeth non è in grado di giocare titolare, ma ci aiuterà”

Oggi (ore 21.15) l’Italia scenderà in campo al PalaEur di Roma per fronteggiare la Francia in una semifinale rovente degli Europei di volley: in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Polonia-Slovenia. I Campioni del Mondo e d’Europa incrociano i Campioni Olimpici in un testa a testa che si preannuncia altamente pirotecnico, rivincita dei quarti di finale dell’ultima rassegna iridata.

Andrea Giani, CT della Francia, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube di OA Sport proprio alla vigilia dell’attesissima sfida. Alfiere della Generazione dei Fenomeni, incrocerà il suo vecchio compagno di squadra Fefé De Giorgi, attuale CT dell’Italia: “Fefé ha vinto praticamente le mie stesse cose, anzi sulla panchina ha un Mondiale e un Europeo. L’Italia esporta un know-how incredibile, non solo nello sport ma in tutto: siamo un Paese che ha questa grandissima capacità. De Giorgi mi ha tenuto a battesimo quando ho esordito in A2 nel 1985, si parla di tanti anni fa“.

Il tecnico dei transalpini si è poi soffermato sulla vittoria ottenuta dalla nostra Nazionale nel quarto di finale contro l’Olanda: “L’Italia ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, non solo in termini tecnici e fisici, ma proprio nella mentalità: è una squadra molto motivata, con un’intenzione sul fare le cose che poche squadre hanno. Ha vinto una partita difficile, dimostrando a tutti che anche nelle difficoltà ha le capacità di arrivare a chiudere l’ultimo punto. La partita è stata molto bella e questi Europei hanno dimostrato che le partite facili non esistono più, oggi tutte le squadre giocano una discreta pallavolo, non ti permettono di esprimerti al tuo meglio. Qui sta la differenza tra le squadre: anche quando non ti esprimi al meglio riesci a vincere la partita”.

Il CT dei Galletti ha analizzato la partita di stasera: “Si scontrano due squadre che giocano un pochino diversamente, per cultura. L’Italia fa della disciplina la sua grande arma, la Francia è invece meno disciplinata. La Francia ha un modo di giocare dove può accendere la scintilla in ogni momento e può avere momenti di pallavolo super stellari, la partita vive anche di queste diversità. La squadra che oltre alla tecnica esprimerà la propria intenzione e la motivazione di arrivare fino in fondo riuscirà a vincere la partita. Nessuno deve vincere, il dovere e l’obbligo a volte comprimono le emozioni che invece devono essere sfruttate”.

Andrea Giani ha dato risposta a uno dei tanti quesiti della vigilia, ovvero quello riguardante la presenza della stella Earvin Ngapeth, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio: “Earvin Ngapeth non giocherà titolare, non è nelle condizioni di poterlo fare, ma ha le opportunità per aiutare la squadra come ha fatto durante questi Europei“.

Un ulteriore approfondimento tecnico: “Credo sempre che le partite abbiano due fasi: la difesa è sostanzialmente il motore di una squadra, quando parliamo di culture l’Italia e la Francia fanno della difesa un aspetto determinante del proprio gioco e vedi tanti giocatori che hanno abilità in questo. I due liberi sono straordinari, hanno delle grandi capacità. Sono tra i liberi più forti al mondo, Grebennikov e Balaso sono giocatori unici“. Di seguito la VIDEO intervista completa ad Andrea Giani.

VIDEO INTERVISTA ANDREA GIANI

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli