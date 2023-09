Rugby, Mondiali 2023: Francia-All Blacks, le formazioni per l’esordio

Inizierà con il botto la Rugby World Cup 2023, con i padroni di casa della Francia che affronteranno la Nuova Zelanda venerdì sera a Parigi. Uno scontro tra due delle candidate per il titolo e che è importante anche per l’Italrugby, con gli azzurri inseriti nella Pool A proprio con transalpini e All Blacks.

E per l’esordio Galthié e Foster hanno scelto due formazioni di altissimo livello, anche se entrambi devono rinunciare ad alcuni pezzi da novanta. La Francia per tutto il Mondiale dovrà fare a meno di Romain Ntamack, infortunatosi nei test match estivi, mentre gli All Blacks per la prima partita saranno privi di Jordie Barrett, anche lui fermato per un problema alla gamba.

Il fischio d’inizio è previsto alle 21.15 allo Stade de France di Parigi e il match potrà venir seguito in diretta tv sia su RaiSport HD sia su Sky Sport Uno e, in streaming, su Now TV. Sky Sport che seguirà costantemente il torneo, con gli inviati di Sky in Francia che racconteranno l’avvicinamento alle sfide degli azzurri con collegamenti live su Sky Sport 24, mentre ad alternarsi alle telecronache saranno Francesco Pierantozzi, Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Nicola Roggero, coadiuvati dai commenti tecnici di Diego Dominguez, Andrea De Rossi, Alessandro Moscardi, Pippo Frati, Federico Fusetti e l’ex arbitro Maurizio Vancini.

FRANCIA – NUOVA ZELANDA

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Reda Wardi

In panchina: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Paul Boudehent, 21 Maxime Lucu 22 Arthur Vincent, 23 Melvyn Jaminet

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Dalton Papali’i, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Vaa’i, 20 Luke Jacobson 21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Leicester Fainga’nuku

