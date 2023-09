Rugby, la Namibia ai raggi X. Chi sono i giocatori che affronteranno l’Italia ai Mondiali

L’Italia esordirà nella Rugby World Cup 2023 in Francia sabato all’ora di pranzo. Avversaria di giornata sarà la Namibia, una formazione ormai abituata a calcare il palcoscenico iridato, ma che non è mai andata oltre la prima fase dei Mondiali. Vicina di casa del Sudafrica, come gli Springboks ha una rosa fatta sia di giocatori di colore sia di afrikaans, ma a differenza dei sudafricani non ha un pedigree da top team.

Il coach è Allister Coetzee, altro legame a doppio filo con il Sudafrica. Coetzee, infatti, è di Makhanda, in Sudafrica, e dal 2016 al 2018 ha guidato proprio gli Springboks. Un dolce ricordo per l’Italia (dove ha anche allenato il Rovigo), visto che con lui allenatore è arrivata la storica vittoria azzurra a Firenze proprio nel 2016. Sarà lui a cercare la prima, storica, vittoria per la Namibia ai Mondiali, con la Nazionale che ha uno score di 22 perse su 22 partite giocate in sei edizioni disputate.

Pochi, sinceramente, i giocatori degni di nota nella rosa della Namibia. Spicca sicuramente il capitano Johan Deysel, 32 anni, che è al suo terzo Mondiale, il secondo da capitano. La sua esperienza e la sua leadership sono ciò a cui si affida Coetzee per provare a ribaltare i pronostici della vigilia. Da tenere d’occhio anche Richard Hardwick, 29 anni, che è cresciuto rugbisticamente in Australia e che con i Wallabies ha disputato due Test Match nel 2017, prima di scegliere l’anno scorso di “tornare” in Patria e rappresentare la Namibia. Basterà per trovare la prima vittoria ai Mondiali, proprio con l’Italia?

NAMIBIA – convocati

Avanti: Jason Benade, Adriaan Booysen, Aranos Coetzee, Wian Conradie, Tiaan de Klerk, Prince Gaoseb, Richard Hardwick, Max Katjijeko, Adriaan Ludick, Johan Retief, Desiderius Sethie, Mahepisa Tjeriko, Tjiuee Uanivi, Louis van der Westhuizen, Torsten van Jaarsveld, PJ van Lill, Casper Viviers.

Trequarti: Oela Blaauw, Danco Burger, Johan Deysel, JC Greyling, Cliven Loubser, Le Roux Malan, Gerswin Mouton, Chad Plato, Alcino Isaacs, Divan Rossouw, Damian Stevens, Tiaan Swanepoel, Jacques Theron, Andre van der Berg.

Foto: Gino De Meo – LPS