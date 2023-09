Rugby, Mondiali 2023: Argentina-Samoa, le formazioni

Si disputa domani sera la sfida tra Argentina e Samoa, match valido per la pool D della Rugby World Cup 2023 e sfida decisiva nella corsa playoff. Gli argentini sono reduci dal pessimo esordio contro l’Inghilterra, mentre Samoa non ha avuto problemi contro la cenerentola Cile, ma ora si capirà chi delle due ha le reali potenzialità per chiudere nei primi due posti.

L’Argentina è spalle al muro e deve battere Samoa per non uscire definitivamente dalla corsa playoff. Nonostante la brutta prestazione con l’Inghilterra Cheika ha effettuato solo tre cambi rispetto all’esordio, con l’arrivo nel XV titolare di Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizabal e nella trequarti arriva il centro Matías Moroni.

Tre cambi anche per le Samoa, che hanno la chance di chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale in caso di vittoria. Coach Vaovasamanaia Seilala Mapusua ha scelto anche lui novità in prima e seconda linea, con l’ingresso di Paul Alo-Emile e Brian Alainu’u’ese, mentre nella trequarti ecco Ben Lam all’ala.

ARGENTINA-SAMOA

Argentina: 1 Thomas Gallo, 2 Julian Montoya (c), 3 Eduardo Bello, 4 Guido Petti Pagadizabal, 5 Matias Alemanno, 6 Pablo Matera, 7 Marcos Kremer, 8 Juan Martin Gonzalez, 9 Gonzalo Bertranou, 10 Santiago Carreras, 11 Mateo Carreras, 12 Santiago Chocobares, 13 Matías Moroni, 14 Emiliano Boffelli, 15 Juan Cruz Mallia

In panchina: 16 Agustín Creevy, 17 Mayco Vivas, 18 Francisco Gómez Kodela, 19 Pedro Rubiolo, 20 Rodrigo Bruni, 21 Tomas Cubelli, 22 Nicolas Sanchez, 23 Lucio Cinti

Samoa: 1 James Lay, 2 Seilala Lam, 3 Paul Alo-Emile, 4 Brian Alainu’u’ese, 5 Chris Vui (c), 6 Theo McFarland, 7 Fritz Lee, 8 Steven Luatua, 9 Jonathan Taumateine, 10 Christian Leali’ifano, 11 Ben Lam, 12 Tumua Manu, 13 Ulupano Junior Seuteni, 14 Nigel Ah-Wong, 15 Duncan Paia’aua

In panchina: 16 Sama Malolo, 17 Charlie Faumuina, 18 Michael Alaalatoa, 19 Taleni Junior Agaese Seu, 20 Sa Jordan Taufua, 21 Melani Matavao, 22 Alai D’Angelo Leuila, 23 Danny Toala

Foto: LaPresse