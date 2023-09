Rugby, Mondiali 2023: Irlanda a valanga sulla Romania, tutto facile per l’Australia

Due i match in programma in questo pomeriggio validi per la prima giornata dei Mondiali di rugby in Francia. Inaugurati i raggruppamenti B e C con successi facili per le favorite.

IRLANDA-ROMANIA 82-8

Tutto molto facile per gli irlandesi che si candidano come una delle outsiders per il torneo, visto lo stato di forma. A Bordeaux la banda guidata da Andy Farrell ricopre di mete i malcapitati rumeni, la cui partita dura praticamente 5′. Rapanu trova la prima meta dell’incontro, poi è monologo irlandese: a segno Gibson Park, Keenan, Beirne (due volte), 17’, Aki (due volte), Sexton (due volte), Herring, O’Mahoney (due volte) e McCarthy. Il parziale di 49-0 ne secondo tempo dice tutto sul risultato finale.

AUSTRALIA-GEORGIA 35-15

A Saint Denis avversario non scontato per l’Australia che comunque riesce a primeggiare con bonus. Partono fortissimo gli Aussie che dopo quindici minuti sono già sul 15-0. I georgiani non riescono a rispondere e si va negli spogliatoi sul 21-3, con la partita praticamente finita. La risposta d’orgoglio arriva nella ripresa, ma il parziale non cambia: +20 per gli oceanici che trovano 5 punti in classifica.

Foto: Lapresse