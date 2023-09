Rugby, l’United Rugby Championship da quest’anno su Sky

Mancano pochi giorni all’inizio della Rugby World Cup, che verrà trasmessa interamente in diretta su Sky Sport, ma l’emittente satellitare amplia la sua offerta di palla ovale e da quest’anno coprirà anche l’United Rugby Championship, il torneo internazionale cui partecipano Benetton Treviso e Zebre Parma.

L’annuncio è arrivato ieri durante un evento a Milano per il lancio proprio della Coppa del Mondo di rugby. Alla presenza di Marzo Perrelli, executive vice president sport di Sky Italia, e di Marzio Innocenti, presidente della Federugby, la grande novità per la stagione televisiva ovale è dunque la presenza dell’ex Celtic League sul canale satellitare. In particolare Sky trasmetterà tutte le partite delle due squadre italiane, cioè Benetton Treviso e Zebre Parma.

“La Federazione in questi anni fa di tutto per portare il rugby sempre più bel Paese e con Sky abbiamo un partner importante. Siamo alla vigilia di un campionato del mondo importantissimo per noi, ma siamo anche alla vigilia dell’inizio dell’United Rugby Championship e non possiamo dimenticare come l’80% o più dei giocatori della nazionale giocano proprio con Benetton e Zebre” ha dichiarato Marzio Innocenti nel suo intervento.

“Tutti i nostri migliori giovani sono nelle accademie delle due franchigie e, di conseguenza, il fatto di avere anche un partner che presenta in televisione le partite dell’Urc è importantissimo, anche da un punto di vista di quello che è il nostro peso all’interno dell’organizzazione” ha concluso Innocenti.

Foto: Alessio Tarpini – LPS