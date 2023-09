Italia-Lettonia, Mondiali basket 2023: programma, orario, tv, streaming

I Mondiali 2023 di basket proseguiranno domani, giovedì 7 settembre, quando alle ore 10.45 italiane la Nazionale azzurra affronterà la Lettonia nel match valido per le semifinali dal quinto all’ottavo posto, piazzamenti che verranno poi definiti con le finali di sabato 9 settembre.

La partita tra l’Italia e la Lettonia ai Mondiali 2023 di basket maschile sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e su Sky Sport (palinsesti da definire), ed in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre la dirette live testuale del match dell’Italia.

CALENDARIO ITALIA-LETTONIA MONDIALI BASKET 2023

Giovedì 7 settembre 2023

Ore 10:45 Italia-Lettonia – Diretta tv su Rai Sport e su Sky Sport (palinsesti da definire)

PROGRAMMA ITALIA-LETTONIA MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

