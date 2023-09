Rugby, l’Inghilterra batte il Giappone per 34-12 e va in testa alla Pool D dei Mondiali

Si chiude la seconda giornata della Coppa del Mondo 2023 di rugby: l’ultimo match in programma, valido per la Pool D, vede l’Inghilterra vincere e centrare a tempo scaduto il bonus offensivo conto il Giappone, battuto per 34-12. Inglesi in testa alla classifica con 9 punti, poi Samoa e Giappone con 5 ed infine Argentina e Cile a 0. Samoa ed Argentina, però, hanno già osservato il turno di riposo.

Nel primo tempo la sfida resta a lungo in bilico: Ford al 4′ la sblocca dalla piazzola, ma al quarto d’ora Matsuda firma il pareggio, prima di siglare, ancora da piazzato, il sorpasso al 23′. Gli inglesi rispondono subito ed al 24′ la meta di Ludlam trasformata da Ford vale il 10-6. Lo stesso Ford sbaglia un piazzato alla mezz’ora e Matsuda riporta i nipponici a -1 al 32′. A tempo scaduto, però, il calcio di Ford vale il 13-9 con cui si va al riposo.

Nella ripresa al 54′ Matsuda riporta nuovamente i nipponici a -1 col piazzato del 12-13, ma da quel momento sale in cattedra l’Inghilterra, che va in meta con Lawes al 56′, riportandosi poi oltre la distanza di break con la trasformazione di Ford. Al 66′ a marcare è Steward, e la conversione di Ford chiude i giochi per il 27-12. Nell’ultimo quarto d’ora gli inglesi spingono alla ricerca del punto di bonus offensivo, che arriva a tempo scaduto con la meta di Marchant. La conversione di Ford ritocca ulteriormente lo score per il 34-12 conclusivo.

Foto: LaPresse