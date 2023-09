Baseball: Italia, altra vittoria sulla Croazia verso gli Europei

Lo hanno chiamato Italian Baseball Challenge, ed è il percorso di questo fine settimana che ha portato l’Italia a giocarsi un paio di incontri di preparazione in vista degli Europei in Repubblica Ceca. La selezione tricolore si è imposta oggi per 6-2 sulla Croazia a Ronchi dei Legionari.

Due gli inning di sostanziale studio, sotto gli occhi di Matt Harvey che è tornato (non da giocatore, ma da aiuto per il parco lanciatori azzurro), l’Italia comincia a farsi sentire nel terzo con Paolini che trova la valida in grado di causare l’avanzamento di Mercuri per l’1-0. Il pari immediato è di Smith su uno dei tre lanci pazzi della parte alta del quinto inning.

Riparte, la squadra azzurra, con il doppio di Celli nella sesta ripresa che vale il 2-1, ma la Croazia si fa di nuovo sentire: Garcia sbaglia, Stancic trova il singolo del 2-2 e mancano due inning e mezzo.

Quel mezzo è la parte bassa del settimo, in cui si riempiono le basi, si sfrutta una base su ball per il 3-2 di Monello, Celli su lancio pazzo consente a Batista di firmare il 4-2. Neanche i continui cambi di pitcher aiutano la Croazia: quattro basi su ball di fila nell’ottava ripresa e 5-2 Italia, che poi completa tutto ancora con Robel Garcia e il definitivo 6-2.

Foto: FIBS /PhotoBass