Rugby, le Samoa battono il Cile per 43-10 e vanno in testa alla Pool D della Coppa del Mondo

Il terzo match della Pool D della Coppa del Mondo 2023 di rugby vede l’esordio con successo e bonus offensivo delle Samoa, che regolano per 43-10 il Cile e vanno in testa al raggruppamento proprio grazie al punto aggiuntivo ottenuto per le mete segnate quest’oggi, che permette loro di affiancare il Giappone a quota 5 e scavalcare l’Inghilterra, terza con 4 punti.

Nel primo tempo le Samoa sbloccano subito il punteggio grazie al piazzato al 5′ di Lealiifano, ma al 6′ il cartellino giallo rifilato al 6′ a Seuteni lascia gli isolani in 14 contro 15 per 10′ ed il Cile ne approfitta andando in meta con Dittus al 7′, mentre la trasformazione di Videla sancisce il 3-7.

Le Samoa accorciano all’11’ col piazzato di Lealiifano, che poi al quarto d’ora, sempre dalla piazzola, firma il sorpasso. I sudamericani tornano a condurre alla mezz’ora con la punizione di Garafulic, ma gli oceanici rimettono la testa davanti al 37′, grazie al piazzato di Lealiifano, e poi allungano a tempo scaduto con la meta di Paiaaua convertita da Lealiifano per il 19-10 con cui si va al riposo.

Nella ripresa le Samoa dilagano in avvio: mete al 43′ di Taumateine ed al 48′ di Lee, Lealiifano manca entrambe le conversioni e lo score recita 29-10. Al 53′ arriva il punto di bonus offensivo, con la quarta meta degli isolani marcata da Malolo: Lealiifano trasforma ed il punteggio va sul 36-10.

Al 63′ arrivano i cartellini gialli per il cileno Escobar e per il samoano Enari, e così le squadre giocano in 14 contro 14 per 10′. Al 72′, però, Inostroza, appena entrato, si becca il giallo ed il Cile chiude il match in inferiorità numerica: a tempo scaduto Malolo trova la meta e Sopoaga firma la conversione del definitivo 43-10.

Foto: LaPresse