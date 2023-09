Volley, Leandro Mosca carica il gruppo: “Siamo a casa nostra, vogliamo spaccare tutto”

Si avvicina il grande momento della finale degli Europei di pallavolo 2023. L’Italia di Ferdinando de Giorgi potrebbe completare un “triplete” storico dopo aver vinto gli Europei 2021 e i Mondiali 2022. Al PalaEur di Roma arriva la Polonia nella rivincita dell’ultimo atto del Mondiale dello scorso anno: gli azzurri potranno contare sul supporto del pubblico per cavalcare l’onda della prestazione meravigliosa messa in campo contro la Francia.

A caricare l’ambiente ci ha pensato anche Leandro Mosca, aggregato al gruppo in corsa dopo l’infortunio di Roberto Russo. Il classe 2000 in forza al Verona ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della tanto attesa finale: “Mi sono addormentato un po’ più tardi del solito. Ero pieno di adrenalina, sono contento della prestazione, non potevo sperare in una serata migliore contro la Francia. Italia e Polonia sono cambiate da un anno fa, ma noi giocheremo a casa nostra“.

“E’ sempre bello giocare a Roma, è stata un’avventura incredibile giocare in tutte queste città italiane. Cosa mi ha insegnato De Giorgi? Di pensare sempre alla palla successiva all’errore, di non rimanere focalizzato su quello che hai sbagliato“.

“Giovedì abbiamo sentito veramente il calore del pubblico. Ma non ci vogliamo fermare: sarà un’altra battaglia. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Chi è il favorito? Tutto può succedere, noi pensiamo a goderci il momento“.

Foto: Lapresse