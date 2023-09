Rugby, Kieran Crowley: “Vogliamo cambiare la storia, un match maledettamente importante”

Mai la Nazionale italiana di rugby ha conquistato i quarti di finale in un’edizione dei Mondiali. Quella che si ritrovano davanti gli azzurri domani, al Parc Olympique Lyonnais, è un’occasione importantissima.

Battere la Nuova Zelanda per sognare un passaggio del turno insperato. Dopo le due vittorie in apertura, con Namibia ed Uruguay, ora si fa sul serio per la banda tricolore, con Kieran Crowley che ha annunciato il suo XV oggi per sfidare gli All Blacks.

Le parole del commissario tecnico tricolore: “Questa è una nuova squadra, fatta di gente che non ha ancora affrontato la Nuova Zelanda e fa parte di un gruppo di 33 uomini che negli ultimi mesi è maturato notevolmente. I numeri e le statistiche sono contro di noi, e lo è anche la storia, ma c’è sempre una possibilità di cambiarla, la storia. Per noi questo match è maledettamente importante, e quindi lo cominceremo con il miglior schieramento possibile”.

Aggiunge: “Non ci facciamo illusioni, loro saranno molto aggressivi e cercheranno di intimidirci fin dall’inizio, direi che proveranno a ‘bullizzarci’, ma siamo pronti per affrontare questa sfida. I miei giocatori non hanno certo paura, e hanno invece molta fiducia in se stessi. Ora non ci rimane che aspettare e vedere se tutto ciò sarà abbastanza”.

Foto: Lapresse