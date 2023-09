Rugby, Kieran Crowley: “Primo tempo inadeguato, poi siamo riusciti ad eseguire il piano partita”

Un primo tempo da dimenticare, seguito poi da una ripresa in cui l’Italia ha mostrato non solo il livello di gioco che le compete ma anche il carattere necessario nelle situazioni difficili. Questo è stato l’andamento del match con cui l’Italrugby ha battuto col punteggio di 38-17 l’Uruguay nel secondo match dei Mondiali di Francia.

Nel postpartita la Federazione Italiana Rugby ha raccolto le dichiarazioni del CT azzurro Kieran Crowley: “Nel primo tempo la nostra disciplina è stata inadeguata e loro ne hanno approfittato per metterci sotto pressione. All’intervallo ci siamo detti che dovevamo giocare in modo più diretto e abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, eseguendo esattamente quello che ci eravamo prefissati”.

Importante nel percorso di crescita superare anche le difficoltà: “Ci siamo concentrati sul lavoro da fare, non su quello che era stato il primo tempo. Abbiamo messo un bel ritmo, migliorato la disciplina, giocato come avevamo preparato il match”.

Infine non sono mancati i complimenti per il team sudamericano, che veniva da una partita in cui aveva saputo dare fastidio anche alla Francia: “Bisogna riconoscere i meriti dell’Uruguay, ci hanno messo sotto pressione nel primo tempo e il loro numero sei è stato eccezionale sui punti d’incontro. Meritano più incontri con Nazionali Tier 1 per continuare a crescere”

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini