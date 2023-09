Champions League 2023-2024: vincono Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco che piega lo United

Si è andata a concludere la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Oltre ai due match che vedevano impegnate le squadre italiane (Napoli e Inter) sono andati in scena altri sei incontri che, come sempre, hanno regalato emozioni e spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel primo mercoledì di gare della massima competizione continentale per club.

GRUPPO A

BAYERN MONACO-MANCHESTER UNITED 4-3; all’Allianz Arena i bavaresi spingono per tutto il primo tempo, fino alla rete del vantaggio. Uno-due tra Sanè e Kane, l’esterno calcia in porta dal limite dell’area, Onana sbaglia e la palla finisce in rete per l’1-0 dopo 28 minuti. La difesa inglese inizia a crollare e il Bayern raddoppia al 32° con Gnabry che appoggia in porta un assist perfetto di Musiala. La ripresa vede la scossa iniziale degli ospiti con l’ex atalantino Hojlund che riapre i conti con una conclusione che supera Ulreich al 49°. Passano 3 giri di lancette e, invece, un fallo di mano di Eriksen causa un calcio di rigore. Dal dischetto Kane supera Onana per il 3-1. Nel finale lo United accorcia di nuovo le distanze con la rete di Casemiro all’88°, ma i bavaresi mandano i titoli di coda con il 4-2 del classe 2005 Tel al 91°. Nei secondi conclusivi c’è tempo anche per la rete di Bruno Fernandes su calcio piazzato al 94°.

GALATASARAY-FC COPENHAGEN 2-2: al Rams Park di Istanbul succede di tutto. I danesi passano a condurre al 35° minuto con la rete di Elyounoussi, quindi vanno al raddoppio al 58° con Goncalves. Tutto sembra portare verso ad un importante successo esterno, ma il finale vede la reazione dei padroni di casa, grazie anche l’espulsione di Jelert al 73°. Prima accorciano le distanze con Boey all’84°, quindi dopo 4 giri di lancette arriva il pareggio di Tete che fissa il punteggio sul 2-2 conclusivo.

GRUPPO B

SIVIGLIA-LENS 1-1: gli spagnoli passano in vantaggio dopo 9 minuti grazie ad una spizzata di Ocampos su calcio d’angolo, ma i francesi pareggiano subito i conti con una bellissima punizione dal limite di Fulgini al 24°. Il match prosegue in maniera vivace, ma il punteggio non cambia fino al 90°.

ARSENAL-PSV 4-0: all’Emirates i padroni di casa sbloccano il match dopo soli 8 minuti di gioco grazie ad un tap-in di Saka, quindi dopo 20 minuti arriva subito il 2-0 firmato da Trossard con una bella rasoiata dal limite. I discorsi si chiudono già al 38° con la rete del 3-0 di Gabriel Jesus. Nella ripresa i Gunners proseguono e centrano il 4-0 con Odegaard con un bel diagonale dai 20 metri.

GRUPPO C

REAL MADRID-UNION BERLINO 1-0: dopo un primo tempo molto equilibrato, nella ripresa le Merengues sembrano non riuscire a trovare il bandolo della matassa nonostante una mole di 30 conclusioni in porta e il 71% di possesso palla. Ci riescono davvero all’ultimo respiro con la rete del solito Bellingham al 94′ che toglie il sorriso a Bonucci e compagni.

GRUPPO D

BENFICA-RB SALISBURGO 0-2: la sfida del Da Luz vede succedere di tutto. Dopo soli 3 minuti di gioco gli austriaci falliscono un calcio di rigore con Konate. Quindi al 12°, per salvare un gol già fatto, Antonio Silva “para” sulla linea di porta e viene espulso. Dal dischetto va Simic e questa volta non sbaglia. 1-0 Salisburgo. Gli austriaci raddoppiano al 51° con Gloukh che spinge nella porta vuota un assist perfetto di Simic. Game, set and match.

Foto: LaPresse