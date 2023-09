Rugby, infortunio per Luca Bigi, convocato al suo posto Marco Manfredi

L’infortunio occorso a Luca Bigi costringe Kieran Crowley ad una nuova convocazione per la Coppa del Mondo 2023 di rugby: l’azzurro non ce la farà a disputare gli altri due match della fase a gironi ed al suo posto viene chiamato in Nazionale Marco Manfredi, tallonatore delle Zebre, che vanta 2 presenze con l’Italia.

Luca Bigi, infatti, secondo quanto reso noto dallo staff medico della Nazionale italiana, ha riportato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore della gamba destra, infortunio che non gli consente di essere a disposizione per il resto della prima fase a gironi della Coppa del Mondo.

L’Italia, centrata la qualificazione alla prossima edizione del torneo iridato dopo i successi contro Namibia ed Uruguay, grazie al conseguente terzo posto aritmetico nella Pool A, ora affronterà la Nuova Zelanda e la Francia per tentare una storica e difficilissima qualificazione ai quarti.

ELENCO AGGIORNATO CONVOCATI ITALIA

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 30 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 48 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 35 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 15 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 24 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (svincolato, 8 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 17 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 5 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 47 caps)

David SISI (Zebre Parma, 29 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 31 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 50 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 15 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 15 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 16 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 22 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 77 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 29 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 28 caps)

Luca MORISI (svincolato, 48 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 14 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 14 caps)

Montanna IOANE (Lione, 23 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 5 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 4 caps)

Foto: LiveMedia/Nderim Kaceli