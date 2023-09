Rugby, i precedenti tra Italia e Nuova Zelanda. C’è un pareggio, ma quella è un’altra storia

Si avvicina il primo giorno della verità per l’Italrugby, che venerdì a Lione affronterà la Nuova Zelanda della fase a gironi della Rugby World Cup 2023 che si sta disputando in Francia. Per gli azzurri una vittoria vorrebbe dire ipotecare il primo passaggio nella storia ai quarti di finale e la Nuova Zelanda non è sicuramente la favorita per la vittoria finale. Ma i pronostici sono tutti per gli All Blacks, così come i precedenti tra le due squadre. Ma all’ultimo Mondiale…

Tra Italia e Nuova Zelanda, infatti, sono 16 i precedenti tra il 1979 e il 2021, anche se la prima sfida di Rovigo (vinta dagli All Blacks 18-12 non vide assegnare caps dai neozelandesi). 16 precedenti e 16 vittorie per la Nuova Zelanda, che ha segnato in tutto 885 punti (con 126 mete) e ne ha subiti 152 (con 12 mete). Facile fare il calcolo e capire che mediamente le sfide tra le due squadre finiscono 55-10. Ma quali sono stati i risultati migliori e quelli peggiori per gli azzurri?

La sconfitta meno pesante è stata quella dell’esordio (che i neozelandesi non contano) con un -6 di passivo per l’Italia. C’è poi un 21-31 subito ai Mondiali di Inghilterra 1991 a Leicester, mentre nella memoria di tutti gli appassionati c’è la sfida epica di San Siro a Milano, quando gli All Blacks si imposero 20-6, ma al termine di un match dove la mischia azzurra mise in ginocchio l’armata tutta nera. I risultati peggiori, invece, sono il 101-3 subito nel 1999 a Huddersfield, così come il 70-6 del 1987, il 70-7 del 2003 e il 76-14 del 2007.

1987, 1991, 1999, 2003 e 2007 sono alcune delle date che abbiamo citato sin qui. E, infatti, una delle curiosità maggiori della sfida tra Italia e All Blacks è che, seppur avendo giocato solo 16 volte l’una contro l’altra, ben cinque volte ciò è accaduto ai Mondiali. Sì, perché l’Italia non è stata inserita nel girone con la Nuova Zelanda solo nel 1995, nel 2011 e nel 2015. Manca, però, la Rugby World Cup 2019 (e con quella di venerdì sarebbero 7 sfide iridate su 18 partite) e, qui, ecco la seconda curiosità.

Sì, perché se è vero che sul campo l’Italia ha sempre perso, è anche vero che nelle statistiche vi è anche il pareggio per 0-0 tra le due squadre proprio ai Mondiali in Giappone. Un pareggio dovuto al tifone che si abbatté sul Paese in quei giorni e che obbligò gli organizzatori a cancellare diverse partite. L’Italia non potè sfidare gli All Blacks, in quella che doveva essere l’ultima partita di Sergio Parisse in azzurro, ma ottenne quel pareggio mai arrivato prima. Anche se solo sulla carta.

