Rugby femminile: lâ€™Italia sfida il Giappone in vista della WXV

L’appuntamento è per domani, sabato 30 settembre, con fischio d’inizio alle ore 19.00. Allo Stadio Lanfranchi di Parma scenderà in campo l’Italia femminile di rugby che affronterà il Giappone nell’ultimo test match in vista dell’imminente WXV, il nuovo torneo voluto da World Rugby per il rugby femminile.

L’Italia è inserita nella division 2 del WXV, assieme proprio al Giappone, agli Stati Uniti e al Sudafrica che sarà il padrone di casa. Le azzurre guidate da Nanni Raineri dopo il test contro le nipponiche di Parma, infatti, partiranno per Stellenbosch, dove il 13 ottobre affronteranno nuovamente il Giappone. Poi sarà la volta del Sudafrica il 20 ottobre a Città del Capo, dove il 27 ottobre le azzurre chiuderanno contro le americane.

L’Italia occupa l’ottavo posto del ranking mondiale, mentre il Giappone è all’undicesimo, ma l’Italia arriva anche da un deludente Sei Nazioni, dove le azzurre hanno vinto solo contro un’Irlanda in profonda crisi, mentre hanno ceduto alle quotate Francia e Inghilterra, ma anche alle più abbordabili Scozia e Galles. Per Raineri, arrivato sulla panchina al posto di Andrea Di Giandomenico un esordio non facile e ora vorrà riassaporare il gusto della vittoria in questo test match e poi disputare un WXV di assoluto livello.

IL XV DELL’ITALIA

15- Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby, 25 caps)

14- Aura MUZZO (Villorba Rugby, 37 caps)

13- Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 17 caps)

12- Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 8 caps)

11- Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 4 caps)

10- Emma STEVANIN (Valsugana Rugby, 7 caps)

9- Sofia STEFAN (C) (Valsugana Rugby, 79 caps)

8- Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 43 caps)

7 – Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 4 caps)

6- Giulia CAVINA (Cus Milano Rugby, esordiente)

5- Giordana DUCA (Valsugana Rugby, 40 caps)

4- Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 2 caps)

3- Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 16 caps)

2- Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby, 19 caps)

1- Gaia MARIS (Asm Romagnat Rugby, 21 caps)

A DISPOSIZIONE

16- Silvia TURANI (Harlequins, 26 caps)

17 – Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 6 caps)

18 – Alessia PILANI (Rugby Colorno, 1 cap)

19- Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 3 caps)

20 – Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 46 caps)

21- Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 42 caps)

22 – Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

23 – Gaia BUSO (Rugby Colorno, esordiente)

Foto: Valerio Origo – LPS