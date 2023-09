Roma-Servette, quando la prossima partita di Europa League? Data, programma, orario, tv, streaming

E’ arrivato il momento tanto atteso dai tifosi romanisti: la squadra di Josè Mourinho, quest’oggi alle 18.45, darà il via al proprio cammino europeo contro lo Sheriff, formazione campione di Moldavia, per la prima giornata del girone G dell’Europa League 2023-2024.

Nella scorsa partita in campionato, la Roma è finalmente a togliere lo zero dalla voce vittorie, ottenendo il primo successo della stagione con un sonoro 7-0 rifilato all’Empoli: i giallorossi, finalmente al completo o quasi, hanno mostrato tutto il proprio potenziale offensivo contro gli azzurri, con Paulo Dybala e Romelu Lukaku che hanno convinto in tandem nell’attacco giallorosso. Con i moldavi servirà una prestazione simile per intensità e qualità, anche se in campo dovrebbe scendere una formazione rimaneggiata.

Il secondo impegno in programma in questa competizione per i giallorossi sarà con il Servette giovedì 5 ottobre alle 21.00. Gli svizzeri sono la squadra, almeno sulla carta, più abbordabile del girone, perciò un risultato diverso dalla vittoria sarebbe una delusione per i capitolini. Il Servette, dopo aver eliminato il Genk nel secondo turno dei preliminari di Champions League, è uscito al terzo turno contro i Rangers Glasgow, retrocedendo così ai gironi della seconda coppa europea per importanza.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv su Sky Sport (da definire su Tv8), mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

Foto: Lapresse