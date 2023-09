Roma-Milan oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in campo con il terzo turno. La massima serie italiana a partire da quest’oggi, venerdì 1° settembre, scenderà nuovamente sul terreno di gioco prima della sosta per far si che la nuova Nazionale targata Luciano Spalletti possa scendere in campo. Sono due le sfide in programma oggi e, alle 20.45, ci sarà un big match: quello tra la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli.

All’interno dell’Olimpico, le due formazioni si daranno battaglia e tenteranno quindi di prevalere l’una sull’altra. A partire meglio in questo avvio di campionato è stato decisamente il Milan. I rossoneri, trascinati dai nuovi innesti tra cui Pulisic, hanno ottenuto sei punti in due partite. I primi tre al Dall’Ara di Bologna; l’altro +3 invece in casa e contro il Torino: poker e tanto entusiasmo in vista della partita odierna. Lo stesso, però, non si può affermare per la Roma.

Nonostante l’ingaggio di Romelu Lukaku, i giallorossi, nella prima uscita stagionale hanno ottenuto un solo punto dopo il 2-2 contro la Salernitana. A Verona poi, nella seconda gara di campionato, è arrivata la prima sconfitta. Vedremo se, in uno Stadio Olimpico sold out, Mourinho e i suoi riscatteranno questo lento avvio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Milan, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-MILAN

Venerdì 1 settembre

Ore 20.45 Roma-Milan– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Kristensen; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Bennacer

