Regolamento Qualificazioni Europei 2024: come si stacca il pass. Tra piazzamenti nel girone e playoff

L’Italia di Luciano Spalletti, a breve, scenderà in campo per la prima volta. Il nuovo ct degli azzurri esordirà infatti con tutta la formazione il prossimo 9 settembre, sabato alle 20.45 e a Skopje, in Macedonia del Nord. Una partita già delicatissima e valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale della Penisola è già in ritardo sulla tabella di marcia: il Gruppo C recita Inghilterra 12, Ucraina 6 e poi Italia e Macedonia 3.

Insomma bisognerà rimboccarsi le macchine e iniziare a viaggiare per evitare di seguire un’ulteriore manifestazione dell’Italia, tra il 14 giugno e il 14 luglio del prossimo anno in particolare, dal divano. E quindi, a questo punto, sorge spontanea una domanda: ma come ci si qualifica a Euro 2024? Cerchiamo di dare una risposta. La Germania, Paese ospitante, è già qualificata alla fase finale. Adesso rimangono ben 23 posti per 53 squadre (vista l’esclusione della Russia).

Queste 53 nazionali sono attualmente divise in ben dieci gironi. A questo punto le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente alla fase finale della competizione. Oltre a questo tipo di accesso, ci saranno ovviamente gli spareggi per decretare le ultime tre squadre ad accedere alla competizione. Chi parteciperà a questi spareggi? Le vincitrici di ogni girone delle leghe A, B e C della Nations League 2022-2023. Successivamente, come penultimo passaggio, si procederà con sei semifinali e, per chiudere, tre finali. Insomma adesso non resta che attendere le Qualificazioni, sperando che l’Italia di Spalletti, con largo anticipo, possa staccare il pass per Euro 2024.

Foto: LaPresse