Rally Cile 2023, Elfyn Evans fa suo lo shakedown, da domani si inizia a fare sul serio

Ha preso il via ufficialmente il lungo fine settimana del Rally del Cile, undicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC 2023. La corsa sudamericana oggi ha messo in scena il classico shakedown per rompere il ghiaccio. Da domani, invece, si inizierà a fare sul serio con i primi sei stage ed oltre 100 chilometri di prove speciali.

Lo stage, dal nome Bio Bio, di 5.75 chilometri, ha visto subito grande spettacolo. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) si è aggiudicato lo shakedown con il tempo di 3:38.6, precedendo Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) in 4:00.0, mentre è terzo il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) in 4:00.7.

Quarta posizione per il finlandese Teemu Suninen (Hyundai i20) in 4:00.9, quinta per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) in 4:01.1, mentre è sesto Thierry Neuville (Hyundai i20) in 4:01.2, subito davanti a Ott Tanak (Ford Puma) in 4:01.6, quindi ottavo il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) in 4:03.4.

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis/DPPI