Rai 1 o Rai 2, dove vedere Italia-Macedonia? Attenzione al doppio canale per calcio e volley (sabato 9 settembre)

Oggi sabato 9 settembre si gioca un doppia Italia-Macedonia del Nord. Alle ore 18.00, infatti, gli azzurri affronteranno i balcanici negli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. Alle ore 20.45, invece, la nostra Nazionale incrocerà i macedoni in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 di calcio.

Un doppio impegno ravvicinato assolutamente da non perdere: i ragazzi del CT Fefé De Giorgi apriranno la scena al PalaFlorio di Bari partendo con tutti i favori del pronostico e mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale; gli uomini di Luciano Spalletti, al suo esordio sulla panchina tricolore, dovranno conquistare punti fondamentali per staccare il pass in vista della prossima rassegna continentale.

Italia-Macedonia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro. Per il volley ci si dovrà sintonizzarsi su Rai 2, mentre per il calcio occorrerà spostarsi su Rai 1. Gli sportivi e gli appassionati sono attesi da un intenso pomeriggio e da una serata davvero imperdibile, pronti a tifare le Nazionali curiosamente contro la stessa avversaria e nella stessa giornata.

Potrebbe esserci un po’ di confusione. Rai 1 o Rai 2, dove vedere Italia-Macedonia? Bisogna prestare attenzione al doppio canale per il calcio e per la pallavolo in questo sabato 9 settembre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Macedonia del Nord.

CALENDARIO ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Sabato 9 settembre

Ore 18.00 Italia vs Macedonia del Nord (ottavi di finale Europei volley maschile) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno

Ore 20.45 Italia vs Macedonia del Nord (qualificazione Europei 2024 di calcio) – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-MACEDONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD (VOLLEY)

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD (CALCIO)

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse