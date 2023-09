“Quattro e a casa”: cosa ha fatto Frattesi nel derby? Imitazione di Totti in Inter-Milan

La giornata di ieri della Serie A 2023-2024 è stata segnata dalla straordinaria prestazione dell’Inter di Simone Inzaghi nel derby della Madonnina: i nerazzurri hanno dominato i cugini del Milan, battendoli per 5-1 al termine di una partita semplicemente perfetta. Una vittoria che rappresenta, oltre al quinto successo in cinque match nella stracittadina nel 2023, un passo importante verso la rincorsa alla seconda stella.

L’autore dell’ultimo gol è stato Davide Frattesi, il quale solamente quattro giorni prima aveva illuminato San Siro, con la maglia della Nazionale azzurra, in occasione della sfida con l’Ucraina terminata per 2-1 in favore dell’Italia, match in cui il centrocampista ha messo a segno una doppietta: il giocatore cresciuto nel vivaio della Roma ha siglato la quinta rete nell’incontro di ieri nel recupero del secondo tempo, sfruttando la perfetta assistenza di Mkhitaryan, che con un filtrante calibrato alla perfezione ha messo in condizione Frattesi di timbrare il suo nome alla festa interista.

Ma Frattesi si è reso protagonista in un’altra situazione relativa al campo: prima della sua rete l’ex Sassuolo, dopo un contrasto di gioco non fischiato con Rade Krunic, ha zittito il bosniaco, il quale si era lamentato di un possibile fallo. La dose è stata rincarata con il segno rivolto all’avversario dei 4 gol subiti fino a quel momento, condito con un “quattro e a casa”, gesto che ha ricordato un altro episodio famoso, quello di Francesco Totti in Roma–Juventus della stagione 2003-2004, quando il capitano giallorosso ha messo a tacere il difensore bianconero Igor Tudor dopo le 4 reti segnate alla formazione torinese.

Foto: Lapresse