Quanti soldi vale Marcus Thuram? Il valore schizza alle stelle con i gol: l’Inter ha fatto un affare

L’Inter di Simone Inzaghi è la squadra italiana più in forma del momento: i nerazzurri sono reduci dall’incredibile successo rimediato ai cugini del Milan dopo un match disputato praticamente alla perfezione, terminato con il risultato di 5-1. Una prestazione che, considerando anche il passo falso del Napoli, mette la Beneamata in prima fila per la conquista dello Scudetto, il quale consegnerebbe la seconda stella alla formazione meneghina.

Un protagonista della stupenda vittoria di ieri è stato Marcus Thuram: il francese ha fatto vedere di ciò che è capace nei 64′ in cui è stato in campo, siglando la rete del 2-0 momentaneo con una straordinaria conclusione a giro con il destro che ha lasciato secco Mike Maignan. Ma l’ex Borussia Mönchengladbach non si è messo in mostra solamente per il gol: infatti Thuram è stato il perno della fase di transizione offensiva nerazzurra, gestendo ottimamente il pallone ogni volta che si è trovato alle spalle alla porta avversaria, vincendo ampiamente il duello fisico con Thiaw, il quale è stato anticipato in molte occasioni dal francese.

L’acquisto di Thuram è forse il miglior colpo messo a segno dalla dirigenza nerazzurra per rapporto qualità/prezzo, considerando il rendimento complessivo di tutti i nuovi arrivati: infatti il figlio di Lilian Thuram è approdato nel capoluogo lombardo a parametro zero, dopo una lunga contesa proprio con il Milan, il quale aveva individuato nel francese il partner ideale per Olivier Giroud. Date le ultime prestazioni, il valore del cartellino di Thuram è salito fino a una cifra di 32 milioni di euro, di poco inferiore al massimo raggiunto nella stagione 2020-2021 (40 milioni), ma se le performance dovessero continuare a rimanere di questo livello, il prezzo salirà vertiginosamente.

Foto: Lapresse