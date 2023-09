Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi agli US Open? Montepremi e cifre

Jannik Sinner ha sconfitto Stan Wawrinka in quattro set e si è qualificato agli ottavi di finale degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha primeggiato nel serrato confronto con il veterano svizzero sul cemento di New York, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in tre ore di gioco. L’azzurro si è imposto con grandissima personalità contro un avversario dal grande passato e mai domo, meritandosi così di proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione.

L’azzurro è ora atteso da una partita da brividi contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov. L’attuale numero 6 del mondo avrà tutte le carte in regola per spuntarla e per meritarsi il quarto di finale, dove potrebbe materializzarsi una sfida di lusso con lo spagnolo Carlos Alcaraz (prima atteso dal bravissimo Matteo Arnaldi). Il 22enne sta giocando anche con l’obiettivo di operare il sorpasso su Stefanos Tsitsipas e Holger Rune nel ranking ATP.

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche interessanti conseguenze sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi di finale degli US Open? Il montepremi inizia a farsi decisamente interessante, visto che stiamo parlando di 284.000 dollari statunitensi (circa 263.000 euro).

L’accesso ai quarti di finale viene premiato con un assegno da 455.000 dollari. La qualificazione alle semifinali garantisce 775.000 dollari, il finalista perdente si consolerà con 1,5 milioni di dollari, mentre il vincitore degli US Open farà festa con addirittura 3 milioni di dollari. Di seguito lo specchietto dettagliato di quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi di finale agli US Open. La cifra è relativa esclusivamente al premio sportivo garantito dagli organizzatori dello Slam, ma questo risultato assicura emolumenti anche da altre fonti.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON GLI OTTAVI AGLI US OPEN?

284.000 dollari statunitensi (circa 263.000 euro).

Foto: Lapresse