Quante posizioni guadagna Camila Giorgi nel WTA di Guadalajara e dove puÃ² arrivare: Trevisan nel mirino

Continua il percorso di Camila Giorgi al WTA 1000 di Guadalajara. Dopo la bella vittoria all’esordio contro l’egiziana Mayar Sherif, l’azzurra classe 1991 ha sconfitto oggi al secondo turno la spagnola Cristina Bucsa con un netto 6-1 6-2 e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale, dove a sfidarla ci sarà la vincente della sfida tra la greca Maria Sakkari (testa di serie n.2) e l’australiana Storm Hunter.

Dando uno sguardo alla classifica virtuale di Giorgi dopo questi due successi, si può vedere che l’italiana è ora salita virtualmente in 51ma posizione nel ranking WTA con 1087 punti e si è dunque portata a 55 punti di distanza dalla connazionale Martina Trevisan, attualmente 49ma con 1132 punti. Tra l’altro anche quest’ultima ha raggiunto gli ottavi al WTA 1000 di Guadalajara, e quindi ora la “lotta” tra le due italiane per stare davanti potrà continuare nei prossimi giorni.

Restando però concentrati solo su Giorgi, la marchigiana salirebbe in 46ma posizione virtuale con 1172 punti in caso di accesso ai quarti e addirittura in 35ma piazza virtuale con 1332 con l’accesso alle semifinali. Volendo spingerci oltre, in caso di finale la classe 1991 raggiungerebbe il 29° posto (sempre virtuale) con 1567, mentre con un clamoroso trionfo agguanterebbe la 23ma posizione con 1882.

PROIEZIONI RANKING CAMILA GIORGI WTA GUADALAJARA

Ottavi di finale: 1087 punti (n.51 virtuale)

Quarti di finale: 1172 punti (n.46 virtuale)

Semifinale: 1332 punti (n.35 virtuale)

Finale: 1567 punti (n.29 virtuale)

Vittoria: 1882 punti (n.23 virtuale)

Foto: LaPresse