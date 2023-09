Quando torna l’Italia maschile di volley? Il calendario del Preolimpico a fine settembre: date, programma, orari, tv

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha perso la Finale contro la Polonia andata in scena al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo hanno ceduto per 3-0 di fronte allo strapotere dei biancorossi, oggi apparsi decisamente più forti e capaci di fare la differenza dall’alto di un servizio dinamitardo e di un attacco molto preciso che hanno messo in crisi difesa e ricezione degli azzurri. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non hanno difeso il titolo continentale conquistato due anni fa, ma sono saliti sul secondo gradino del podio e si sono confermati ai massimi livelli per la terza stagione consecutiva.

Non c’è tempo per rimuginare più di tanto su quanto è successo nella capitale, perché l’Italia tornerà in campo tra un paio di settimane per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è a Brasilia (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre. Simone Giannelli e compagni incroceranno Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina Repubblica Ceca, Qatar: si tratta di un girone durissimo, ogni squadra affronterà le altre formazioni una volta solta per sette partite a testa, le prime due classificate staccheranno il biglietto per i Giochi.

Se l’Italia non dovesse riuscire nella missione, allora dovrà poi affidarsi al ranking FIVB che assegnerà gli ultimi cinque posti per Parigi 2024: gli azzurri sono ora terzi e la situazione è decisamente confortante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del preolimpico di volley maschile con l’Italia.

CALENDARIO PREOLIMPICO VOLLEY MASCHILE CON L’ITALIA

Sabato 30 settembre

18.30 Italia-Repubblica Ceca

Domenica 1° ottobre

22.00 Italia-Qatar

Martedì 3 ottobre

22.00 Italia-Ucraina

Mercoledì 4 ottobre

18.30 Italia-Germania

Venerdì 6 ottobre

18.30 Italia-Iran

Sabato 7 ottobre

18.30 Italia-Cuba

Domenica 8 ottobre

15.00 Italia-Brasile

PROGRAMMA PREOLIMPICO VOLLEY: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse