Pallamano femminile, Serie A1: Erice e Pontinia non sbagliano, Brixen si conferma

Anche AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia vincono insieme al Brixen Südtirol nella seconda giornata di Serie A1 per quanto riguarda la regular season. Le siciliane e le laziali primeggiano con le altoatesine, provvisoriamente in vetta alla graduatoria assoluta in solitaria.

La compagine di Bressanone ha dominato la scena per 39 a 20 contro Venplast Dossobuono, una dinamica simile ad Erice che davanti al proprio pubblico ha festeggiato per 39 a 19 sulle atlete del Casalgrande Padana.

Vittorie in scioltezza anche per Cassa Rurale Pontinia e per Cassano Magnago. Le prime si sono imposte per 37 a 20 contro Cellini Padova, mentre le atlete lombarde hanno convinto sul campo del Teramo chiudendo i sessanta minuti d’azione in campo con 4 lunghezze di vantaggio (22-26).

In questo week-end, a differenza dell’ultimo, tutte le formazioni della Serie A1 hanno giocato ad eccezione di Jomi Salerno. Le campionesse in carica sono rimaste ferme seguendo il turno di riposo prescritto dal calendario 2023-2024, le campane hanno vinto la settimana scorsa all’esordio stagionale.

SECONDA GIORNATA SERIE A1 PALLAMANO FEMMINILE

Teramo – Cassano Magnago 22-26

Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia 20-37

AC Life Style Erice – Casalgrande Padana 32-19

Venplast Dossobuono – Brixen Südtirol 20-39

Lions Sassari – Mezzocorona 21-26

CLASSIFICA SERIE A1 PALLAMANO FEMMINILE

Brixen Südtirol 4 pti, Cassa Rurale Pontinia 2, AC Life Style Erice 2*, Cassano Magnago 2*, Jomi Salerno 2, Casalgrande Padana 2, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Teramo 0, Lions Sassari 0, Cellini Padova 0. * = una partita in meno.

Foto. FIGH/ Joe Pappalardo