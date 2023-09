Quando si gioca Verona-Bologna? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Terminata la sosta per le Nazionali, i giocatori impegnati con i propri paesi possono ritornare a disposizione dei rispettivi club di appartenenza per preparare la prossima sfida di campionato: per quanto riguarda la Serie A 2023-2024, il programma della quarta giornata si chiuderà lunedì 18 settembre alle 20.45 con l’incontro tra Verona e Bologna.

Dopo un inizio scoppiettante, in cui sono arrivate due vittorie contro Empoli e Roma, il Verona di Marco Baroni è “tornato sulla Terra” con la sconfitta rimediata con il Sassuolo a Reggio Emilia: quest’ultimo risultato non pregiudica quello che di buono è stato fatto nelle prime due partite, in cui si è visto come l’ex tecnico del Lecce abbia dato una solidità difensiva ben marcata alla sua squadra, fattore che nelle precedenti gestioni in gialloblu si era perso.

Il Bologna di Thiago Motta vuole dare continuità al primo successo di questo campionato arrivato contro il Cagliari in rimonta. I rossoblù, dopo aver sfidato Milan e Juventus ottenendo meno di quanto avrebbero meritato nelle prime due giornate – un punto con i bianconeri – possono candidarsi come la sorpresa della stagione: per i felsinei la sfida di lunedì sarà molto importante, un test con una squadra sulla carta sfavorita da non fallire se il sogno di questa stagione è quello di lottare per un piazzamento europeo.

La sfida tra Verona e Bologna, il cui via è programmato alle ore 20.45 di lunedì allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà trasmessa da Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 in tv e DAZN, Sky Go e Now Tv in streaming.

CALENDARIO VERONA-BOLOGNA SERIE A 2023-2024

Lunedì 18 settembre

Ore 20.45 Verona-Bologna – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA VERONA-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.

Diretta streaming: DAZN, Sky Go e Now Tv.

Foto: LaPresse