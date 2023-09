Francia-Uruguay oggi in tv, Mondiali rugby 2023: orario, programma, canale, streaming, formazioni

Parte questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Lille scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e l’Uruguay, che esordirà proprio contro i Blues in questa Coppa del Mondo. Le due squadre sono inserite nello stesso girone dell’Italia.

Una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia, con la Francia che dopo la vittoria contro gli All Blacks all’esordio si è confermata ancor più una delle candidate più credibili al titolo finale. Di contro l’Uruguay appare un outsider di lusso, ma che non può impensierire Antoine Dupont e compagni e che, presumibilmente, si giocherà con la Namibia il quarto posto nella pool A.

FRANCIA-URUGUAY

Francia: 15 Melvyn Jaminet, 14 Louis Bielle-Biarrey, 13 Arthur Vincent, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villière, 10 Antoine Hastoy, 9 Maxime Lucu, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Sekou Macalou, 6 Paul Boudehent, 5 Romain Taofifenua, 4 Cameron Woki, 3 Dorian Aldegheri, 2 Pierre Bourgarit, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Peato Mauvaka, 17 Reda Wardi, 18 Sipili Falatea, 19 Bastien Chalureau, 20 Thibaud Flament, 21 Francois Cros, 22 Baptiste Couilloud, 23 Thomas Ramos

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Bautista Basso, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 Guillermo Pujadas, 1 Mateo Sanguinetti

In panchina: 16 Facundo Gattas, 17 Matias Benitez, 18 Reinaldo Piussi, 19 Ignacio Dotti, 20 Lucas Bianchi, 21 Carlos Deus, 22 Agustin Ormaechea, 23 Felipe Berchesi

La sfida tra Francia e Uruguay è dunque in programma giovedì 14 settembre alle ore 21.00 allo Stade Pierre-Mauroy di Lille. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO FRANCIA-URUGUAY, RUGBY

Giovedì 14 settembre

21.00 Francia-Uruguay

PROGRAMMA FRANCIA-URUGUAY, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO e Now TV

Foto: LaPresse