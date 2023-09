Dove vedere in tv Luna Rossa e le regate preliminari di America’s Cup: orari, programma in chiaro, streaming

Luna Rossa torna finalmente in scena. Nel weekend del 15-17 settembre andranno infatti in scena le prime regate preliminari in avvicinamento alla America’s Cup 2024. L’appuntamento è a Vilanova i la Geltrù (Spagna), località non lontana da Barcellona, dove tra un anno si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo.

Si regaterà con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team), dotati di foil e capaci anche di superare i 40 nodi di velocità. Questa barca non è quella che si utilizzerà in America’s Cup, dove entreranno in gioco gli AC75, realizzati in autonomia da ogni squadra e dunque con evidenti differenze tra loro (nel rispetto dei dettami imposti dal regolamento).

Il 15 e il 16 settembre si disputeranno regate di flotta (anche tre al giorno), ovvero con tutti gli equipaggi contemporaneamente in acqua: oltre a Luna Rossa ci saranno anche Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), i britannici di Ineos Britannia (Challenger of Record), gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di Orient Express. Il 17 settembre, invece, spazio ad altre due regate di flotta e poi a una finale in modalità match race (dunque come in Coppa America) tra le due migliori formazioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle regate preliminari della America’s Cup a Vilanova I La Geltrù. Le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e sui canali di Sky; in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO “PRELIMINARY REGATTA” AMERICA’S CUP

Venerdì 15 settembre

15.30-17.00 Regate

Sabato 16 settembre

15.30-17.00 Regate

Domenica 17 settembre

15.30-17.00 Regate

PROGRAMMA “PRELIMINARY REGATTA” AMERICA’S CUP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport 258, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Play, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup