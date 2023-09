Quando si gioca Lazio-Monza? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Ci attende un quinto turno di Serie A davvero importante. L’edizione 2023-2024 della massima serie, infatti, ci propone, tra le altre, un Lazio-Monza quanto mai interessante. La sfida, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, sarà in scena sabato 23 settembre alle ore 20.45.

Da una parte vedremo i padroni di casa biancocelesti, reduci da un inizio di campionato decisamente al di sotto delle attese. Nell’ultima uscita è arrivata una sconfitta per 3-1 in casa della Juventus, che ha lasciato Ciro Immobile e compagni a quota 4 punti in classifica, ben lontani dal secondo posto della passata annata.

Dall’altra parte saranno di scena i brianzoli di mister Raffaele Palladino che, dopo aver incassato un 1-1 casalingo contro il Lecce, proveranno a centrare i tre punti sul palcoscenico biancoceleste, confidando anche che la squadra della capitale possa essere ancora distratta dall’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid.

La sfida tra Lazio e Monza valevole per la 5a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), quindi anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 23 settembre

Ore 20.45 Lazio-Monza – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA LAZIO-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

