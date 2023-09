Quando si gioca Empoli-Inter? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

L’Inter riuscirà a ingranare la “quinta”? Dopo quattro successi iniziali consecutivi (con il fiore all’occhiello del nettissimo 5-1 rifilato ai “cugini” del Milan nell’ultimo turno) la formazione allenata da mister Simone Inzaghi cercherà di proseguire nel proprio cammino nella trasferta di Empoli.

Si giocherà domenica 24 settembre alle ore 12.30. Il lunch match sarà di scena allo stadio Castellani di Empoli con i padroni di casa reduci da un avvio di campionato davvero da incubo. Quattro match e altrettante sconfitte, con la pesantissima imbarcata di Roma con un 7-0 che ha lasciato macerie all’interno della squadra.

Dall’altra parte, invece, i vice-campioni europei proveranno a proseguire nel loro percorso netto, approfittando della sfida in casa della squadra fanalino di coda e che, tra le altre cose, non ha ancora segnato nemmeno un gol. L’Inter, invece, ha già messo a segno 13 rete e ne ha subita solamente una, confermando di proseguire nel “magic moment” aperto nella scorsa primavera.

La sfida tra Empoli e Inter, valevole per la 5a giornata, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 12.30 Empoli-Inter – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse