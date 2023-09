Quando si gioca Cagliari-Udinese? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Terminata la sosta per le Nazionali, nel fine settimana che verrà ricomincerà la Serie A 2023-2024: domenica 17 settembre, alle 12.30, Cagliari e Udinese si scontreranno per la quarta giornata del massimo campionato italiano. Un match importante per entrambe le squadre, il cui inizio di stagione non ha convinto più di tanto, come dimostrato anche dalla classifica al momento deficitaria.

Il Cagliari di Claudio Ranieri, dopo aver pareggiato il match d’esordio con il Torino, è incappato in due sconfitte consecutive con Inter e Bologna, risultati che al momento vedono i sardi in zona retrocessione. La sfida con i friulani mette in palio punti importantissimi per la corsa salvezza e, vista l’inizio non brillante dei bianconeri, i rossoblù potrebbero approfittare di quest’occasione per poter ottenere la prima vittoria in campionato.

Così come il Cagliari, anche la squadra di Andrea Sottil è a secco di successi in campionato: se la sconfitta con la Juventus in casa al debutto era un risultato pronosticabile alla vigilia, i due pareggi deludenti ottenuti con Salernitana e Frosinone hanno lasciato qualche perplessità sulla squadra bianconera. Dopo un brutto finale nella stagione passata, l’inizio del nuovo campionato ha seguito l’andamento delle ultime partite dell’anno scorso, e per evitare di rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere servirà al più presto una vittoria.

La sfida tra Cagliari e Udinese, il cui via è programmato per le 12.30 di questa domenica alla Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO CAGLIARI-UDINESE SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 12.30 Cagliari-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA CAGLIARI-UDINESE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse