Quando si gioca Atalanta-Cagliari? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

In questi giorni sono in corso le prime sfide per le coppe europee della stagione, ma nel fine settimana che verrà ci sarà spazio per la quinta giornata della Serie A 2023-2024: domenica 24 settembre, alle ore 15.00, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri, un match delicato per entrambe le squadre, vista la situazione di classifica non così rassicurante considerando gli obiettivi fissati alla vigilia della stagione.

L’Atalanta arriverà alla sfida con i rossoblù dopo l’esordio in Europa League con il Rakow. L’impegno con i polacchi non dovrebbe rappresentare un problema per i nerazzurri, vista la differenza tecnica notevole tra le due compagini e, a seconda delle scelte del Gasp, la Dea potrà arrivare all’appuntamento di domenica al meglio delle condizioni con i suoi uomini di punta, eccezion fatta per Gianluca Scamacca, fermato da un risentimento muscolare al flessore.

Il Cagliari è una delle poche squadre rimaste senza aver ottenuto una vittoria in questo campionato: i sardi hanno strappato un punto dall’ultima partita disputata con l’Udinese e, dopo quattro giornate, si trovano al 18mo posto in classifica a quota 2 punti in classifica, alla pari con la Salernitana. Eccezion fatta per l’Empoli, i rossoblù sono il peggior attacco del campionato con un solo gol segnato, quindi per migliorare i risultati il Cagliari dovrà cominciare a marcare qualche rete in più.

La sfida tra Atalanta e Cagliari, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-CAGLIARI SERIE A 2023-2024

Domenica 24 settembre

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse