Quando gioca l’Atalanta la prossima partita di Europa League? Calendario, avversaria, programma, tv, streaming

Se il campionato di Serie A è in corso in questi giorni per l’unico turno infrasettimanale della stagione, nella settimana che verrà torneranno le coppe europee: giovedì prossimo, alle 18.45, sarà la volta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sfiderà il temibile Sporting Lisbona per la seconda giornata del girone D dell’Europa League 2023-2024.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria nel primo impegno europeo in casa contro il Rakow per 2-0, affronterà i portoghesi nella sfida che, tra andata e ritorno, determinerà con tutta probabilità chi si piazzerà al primo posto nel raggruppamento. Un impegno complicato, difficile, con una squadra più abituata della Dea a giocare queste partite, ma l’Atalanta vista finora in questa stagione può mettere in difficoltà chiunque.

Il prossimo avversario della squadra nerazzurra in Europa sarà lo Sporting Lisbona, formazione portoghese attualmente in testa al campionato locale. La squadra allenata da Rùben Amorim è ancora imbattuta in questa stagione, frutto di cinque vittorie e un pareggio nella Primiera Liga lusitana, e del successo esterno ottenuto in casa dello Sturm Graz nell’esordio in Europa League.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv, Sky Go.

CALENDARIO SPORTING LISBONA-ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

