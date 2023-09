Qualificazioni Europei 2024, la classifica del girone dell’Italia e i risultati. Cosa serve fare contro la Macedonia?

Inizia questa sera, sabato 9 settembre, l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana.

Si tratta di un match subito estremamente importante: contro la Macedonia del Nord, infatti, gli Azzurri giocheranno la loro terza gara di qualificazione ai prossimi Europei.

La Nazionale italiana si trova attualmente al terzo posto con tre punti raccolti in due partite (ko con l’Inghilterra e vittoria su Malta), a pari merito proprio con la Macedonia del Nord che però ha disputato una gara in più.

Con Malta ancora ferma a zero punti, la classifica è guidata dall’Inghilterra: i ragazzi di Gareth Southgate sono a punteggio pieno dopo quattro incontri avendo raccolto tutti e 12 i punti disponibili.

A seguire, l’Ucraina a quota sei lunghezze in tre partite, quindi, come detto, Italia e Macedonia del Nord a 3 e infine Malta a zero.

L’Italia è dunque chiamata a vincere per provare almeno ad ottenere una seconda piazza che garantirebbe un pass per Euro2024.

Un successo azzurro potrebbe permettere alla squadra di Spalletti di agganciare l’Ucraina – impegnata a sua volta oggi contro l’Inghilterra – al secondo posto.

Foto: LaPresse