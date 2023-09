Rai, Sky, Mediaset o DAZN: dove vedere Macedonia-Italia? Canale esatto, programma, orario, tv e streaming

L’Italia torna in campo per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania. L’Arena Nazionale Toše Proeski di Skopje sarà il teatro del debutto in azzurro del CT Luciano Spalletti, per il match contro la Macedonia del Nord.

Un precedente, l’ultimo, che rievoca ancora brutti pensieri, quello di marzo 2022; gli azzurri, dopo una sfida tecnicamente dominata, vennero beffati in pieno recupero da un gran gol di Aleksandar Trajkovski, il che significò il mancato accesso al Mondiale per la seconda volta consecutiva. Ed un rapporto, quello tra Roberto Mancini e l’azzurro, che si logorò fino alla rottura di agosto.

Ma non c’è tempo di rimuginarci su, l’Italia necessita della vittoria per poter mettere al sicuro quantomeno il secondo posto nel girone C. Un successo con la Macedonia del Nord significherebbe, in maniera presumibile, raggiungere l’Ucraina (impegnata con l’Inghilterra) a quota 6 punti, rendendo poi la sfida contro la selezione di Rebrov una sorta di spareggio.

Il match tra Macedonia del Nord e Italia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2024 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse