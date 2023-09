Programma MotoGP, orari e tv GP San Marino 2023: palinsesto Sky e TV8 8-10 settembre

Secondo weekend consecutivo in pista per il Motomondiale, che fa tappa a Misano Adriatico da venerdì 8 a domenica 10 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valevole come dodicesimo appuntamento della stagione e ultimo atto prima della lunga ed estenuante trasferta asiatica in programma a partire da metà settembre.

Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospiterà dunque il penultimo round europeo dell’anno, in attesa del gran finale di Valencia a fine novembre. In MotoGP l’osservato speciale sarà indubbiamente Francesco Bagnaia, reduce dal brutto incidente in partenza a Barcellona ma sulla carta in grado di partecipare alla tre-giorni romagnola per difendere la sua leadership nel Mondiale.

Pecco, nonostante il ritiro del Montmelò, ha infatti ancora un bel margine di 50 punti su Jorge Martin e 71 su Marco Bezzecchi, mentre Brad Binder (il primo dei non ducatisti) paga ben 94 punti con la sua KTM. A Misano non ci sarà purtroppo Enea Bastianini, costretto ad una doppia operazione dopo il crash avvenuto al via del Gran Premio di Catalogna.

Tutte le sessioni del weekend romagnolo verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Uno solo alcuni turni, tra cui le gare della domenica) ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre le qualifiche e le gare delle tre classi (oltre alla Sprint della MotoGP) saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOGP 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 9.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00, MotoGP, Prove

Sabato 9 settembre

Ore 8.40, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50, MotoGP, Qualifiche

Ore 12.50, Moto3, Qualifiche

Ore 13.45, Moto2, Qualifiche

Ore 15.00, MotoGP, Sprint

Domenica 10 settembre

Ore 9.45, MotoGP, Warm-Up

Ore 11.00, Moto3, Gara

Ore 12.15, Moto2, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (in diretta tutte le sessioni tranne le prove libere del venerdì, le qualifiche di Moto3 e Moto2, oltre al warm-up di MotoGP), TV8 (in diretta tutte le qualifiche e le gare oltre alla Sprint della MotoGP).

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it (qualifiche, Sprint e gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press