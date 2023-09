Atletica oggi, Meeting Rovereto 2023: orari, programma, tv, streaming, big italiani in gara

La lunga estate dell’atletica leggera sta per finire e quest’oggi a Rovereto c’è grande attesa in vista di una nuova edizione del Palio della Quercia. Il meeting trentino accoglie questa sera alcuni big del movimento azzurro e nomi internazionali di spicco reduci da un Mondiale di Budapest 2023 vissuto da protagonisti, con la prospettiva di salire ulteriormente di colpi nella stagione olimpica 2024.

Occhi puntati in casa Italia sul testa a testa tricolore nel getto del peso maschile tra il fresco argento iridato Leonardo Fabbri ed un Zane Weir in grande forma. Ambizioni importanti anche per Andy Diaz nel salto triplo dopo il successo nella tappa cinese di Diamond League, mentre Samuele Ceccarelli e Zaynab Dosso saranno gli sprinter nostrani di riferimento sui 100 metri.

Attenzione inoltre alla pedana del salto con l’asta femminile, dove la finalista mondiale Elisa Molinarolo affronterà la terza competizione in quattro giorni per cercare di migliorare ulteriormente il personale di 4.68 firmato lunedì in piazza a Chiari. Impegnata nel triplo la finalista iridata Ottavia Cestonaro, mentre dà forfait Dariya Derkach.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Rovereto 2023. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play dalle ore 20.00. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale della kermesse con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MEETING ROVERETO 2023

Mercoledì 6 settembre

19.00 Salto triplo (femminile)

19.40 Salto con l’asta (femminile)

20.10 Salto in alto (maschile)

20.25 100 ostacoli

20.30 Getto del peso (maschile)

20.35 3000 metri (femminile)

20.40 Salto triplo (maschile)

20.50 400 metri (femminile)

20.55 400 metri (maschile)

21.05 100 metri (femminile)

21.15 100 metri (maschile)

21.25 110 ostacoli

21.35 800 metri (femminile)

21.45 800 metri (maschile)

21.50 3000 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING ROVERETO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 20.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL