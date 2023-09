Probabili formazioni Sheriff-Roma: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Belotti guida l’attacco giallorosso, Luvannor o Ankeye per i padroni di casa

Tutto pronto per il debutto della Roma in Europa League. I giallorossi scenderanno in campo oggi, giovedì 21 settembre, alle 19.45 sul campo dello Sheriff allenato dall’italiano Roberto Bordin.

La gara, valida per il gruppo G, sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Il match sarà diretto dal lettone Treimanis.

Il tecnico dei padroni di casa dovrebbe optare per il 4-1-4-1 e non per il 5-3-2, con Koala tra i pali e Zohouri, Garananga, Tovar e Artunduaga in difesa. Bordin recupera il capitano Talal che agirà davanti alla difesa, mentre Ricardinho dovrebbe essere impiegato a gara in corso. Mbekeli e Joao Paulo saranno gli esterni di un centrocampo completato da Badolo e Ademo. In attacco uno tra Luvannor (favorito) e Ankeye.

Mourinho, che sarà squalificato, invece attuerà un turnover massiccio. Davanti a Svilar (Rui Patricio andrà in panchina), il terzetto composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Karsdorp e Zalewski giocheranno sulle fasce con Paredes, Cristante e Bove al centro, mentre Pellegrini sarà assente e Aouar non sarà tra gli undici titolari. In avanti ci saranno Belotti con El Shaarawy.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Sheriff-Roma, valida per i giorni di Europa League, che si giocherà oggi, giovedì 22 settembre, alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF-ROMA OGGI

SHERIFF (4-1-4-1) : Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All.: Bordin.

: Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All.: Bordin. ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Treimanis. Assistenti: Guerdamanis e Spasennikovs. Quarto ufficiale: Golubevs. VAR: Dingert. AVAR: Brand.

CALENDARIO SHERIFF-ROMA OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Sheriff-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239, Sky Sport 252 e DAZN, diretta streaming su SkyGo, NowTv e DAZN.

PROGRAMMA SHERIFF-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Giovedì 21 settembre

Diretta TV : Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239, Sky Sport 252 e DAZN.

: Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport Uno 239, Sky Sport 252 e DAZN. Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go

Foto: LaPresse