Probabili formazioni Salernitana-Inter: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Il match tra Salernitana ed Inter chiuderà il sabato della settima giornata di campionato. L’arbitro della sfida sarà il palermitano Rosario Abisso, coadiuvato da Vivenzi e Garzelli come assistenti. Manganiello sarà invece il quarto assistente, mentre in sala VAR ci saranno invece Irrati e Serra.

Abisso, 37 anni, vanta 95 gettoni di presenza in massima serie, con il debutto datato 6 gennaio 2015 nello 0-0 tra Chievo Verona e Torino. Granata che hanno un bilancio negativo con il classe 1985, solo una vittoria al cospetto di 4 pareggi e 8 sconfitte. 4 i precedenti con l’Inter, con due vittorie, una sconfitta e un pareggio, il 3-3 con la Fiorentina del febbraio 2019 in cui concesse un rigore ai viola per un tocco di braccio nullo di D’Ambrosio.

Paulo Sousa deve necessariamente fare punti per evitare che la sua posizione diventi eccessivamente scottante, può tornare Dia come punta centrale con Kastanos e Cabral (al posto di Candreva in dubbio) alle sue spalle. Per il resto confermato il 3-4-2-1, a centrocampo mediana composta da Maggiore e Legowski.

Nerazzurri che possono potare per un po’ di turnover in vista della Champions League. Frattesi può partire titolare a centrocampo, mentre possono tirare il fiato Alessandro Bastoni nel pacchetto arretrato e Federico Dimarco sull’esterno sinistro, al loro posto pronti Benjamin Pavard con Acerbi che scalerebbe sulla sinistra e Carlos Augusto. Rischia anche Lautaro Martinez, apparso in debito d’ossigeno con il Sassuolo: scalda i motori Alexis Sanchez.

SALERNITANA.INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Jovane; Dia

Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi, Candreva (in dubbio)

Squalificati: –

Ballottaggi: Legowski-Martegani 65%-35%, Dia-Botheim 60%-40%

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Arnautovic

Squalificati: –

Ballottaggi: Sanchez-Lautaro 55%-45%, Pavard-Bastoni 55%-45%, Frattesi-Mkhytarian 60%-40%

Foto: LaPresse