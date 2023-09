A che ora Salernitana-Inter oggi in tv, Serie A calcio: programma 30 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

Tutto è pronto per il via della settima giornata della Serie A 2023-2024. Nella giornata odierna saranno in campo, ovviamente, le quattro squadre che saranno impegnate nei match di Champions League dei prossimi giorni. Tra queste anche l’Inter che, alle ore 20.45, sarà di scena in casa della Salernitana per un match di estrema importanza per i due lati della classifica.

La formazione allenata da mister Simone Inzaghi, infatti, è reduce dal primo stop della stagione. Nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta casalinga contro il Sassuolo (in rimonta) per cui i nerazzurri ora sono stati raggiunti in classifica dai “cugini” del Milan a quota 15 punti, proprio nel momento in cui sembrava pronta la sesta vittoria di fila.

Dall’altra parte la Salernitana cercherà di sfruttare il fattore-campo dell’Arechi per dare una svolta al proprio inizio di stagione quanto mai complicato. Dopo aver messo a segno 3 pareggi nelle prime cinque uscite, i granata sono incappati nella sconfitta di Empoli che, oltre a rinvigorire i toscani, hanno confermato e sottolineato le difficoltà della compagine di mister Paulo Sousa.

Salernitana-Inter, valevole per la 7a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202)e Sky Sport 4K (213).

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 30 settembre

Ore 20.45 Salernitana-Inter – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Salernitana-Inter su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Salernitana-Inter

Foto: LaPresse