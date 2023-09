Probabili formazioni Italia-Ucraina: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

L’Italia di Luciano Spalletti quest’oggi, martedì 12 settembre a partire dalle ore 20.45, è pronta a scendere nuovamente in campo per affrontare l’Ucraina. Gli azzurri all’interno di San Siro, disputeranno un delicatissimo match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Bisognerà salire sul treno che porta verso il successo: qualsiasi passo falso, contro l’attuale Selezione seconda in classifica nel Gruppo C, potrebbe essere letale. Per inseguire il sogno qualificazione diretta, che significherebbe volare in Germania il prossimo anno, Immobile e compagni non potranno fallire e cercheranno di riscattare il deludente pareggio contro la Macedonia del Nord.

Ma vediamo da vicino le possibili scelte che i due ct decideranno di adottare per quanto riguarda le formazioni da schierare. E partiamo dai padroni di casa, partiamo dall’Italia di Spalletti. Donnarumma, come confermato dallo stesso allenatore, partirà titolare nonostante le tante critiche. Di Lorenzo, Bastoni e Dimarco sono praticamente sicuri di un posto dal 1′ , mentre al centro della difesa, accanto al centrale dell’Inter, potrebbe posizionarsi uno tra Scalvini e Casale: in vantaggio il primo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

A centrocampo Barella dovrebbe essere riconfermato così come Cristante; occhio poi a Frattesi che sta seriamente insidiando Tonali per una maglia da titolare. In avanti dovrebbe cambiare, rispetto alla gara contro la Macedonia del Nord, solamente un giocatore su tre. E la lotta sarà sino all’ultimo istante tra Raspadori, Orsolini e Zaniolo. Immobile e Zaccagni riconfermati.

Per quanto riguarda l’Ucraina di Rebrov invece, Bushchan dovrebbe difendere i pali con Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov e Mykolenko a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo Zinchenko sarà affiancato da Stepanenko mentre dietro l’unica punta Dovbyk, dovrebbe essere supportata da Tsygankov, Sudakov e Mudryk. Vedremo quale delle due formazioni la spunterà.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UCRAINA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan/Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (OGGI)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

CHI E’ L’ARBITRO DI ITALIA-UCRAINA

Arbitro: Alejandro Hernandez

Assistenti: José Naranjo e Diego Sanchez Rojo

e Diego Quarto uomo: Alejandro Muniz Ruiz

VAR: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Guillermo Cuadra

Foto: LaPresse