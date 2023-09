Vuelta a EspaÃ±a 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine martedÃ¬ 12 settembre, programma, streaming

La Vuelta a España 2023 riparte dopo il giorno di riposo: si riparte subito con una frazione che vede l’arrivo in salita. Sarà un altro test per la maglia roja Sepp Kuss, che culla sempre di più il sogno di arrivare in rosso a Madrid, ma le gerarchie in Jumbo-Visma potrebbero cambiare, vista la posizione provvisoria sul podio di Primoz Roglic e Jonas Vingegaard.

Sarà una tappa particolarmente breve: da Liencres Playa a Bejes, 120,1 chilometri e poco più di 2000 metri di dislivello. La prima parte sarà in gran parte pianeggiante, con quale sali e scendi, ma nessuna particolare difficoltà altimetrica. Dopo 93 chilometri ci sarà il traguardo volante di Unquera, mentre da La Hermida comincerà la salita finale di Bejes: 4,8 chilometri all’8,8% e punte al 15%.

La sedicesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (in pay-tv) dalle 14:15 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:15. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 14.30.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 12 settembre

Sedicesima tappa: Liencres Playa-Bejes (120,1 km)

Orario di partenza: 14.47

Orario d’arrivo: 17.30 circa

SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.15

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 14.30

Foto: Lapresse