PerchÃ© Jannik Sinner puÃ² stabilire un record unico per il tennis italiano a fine 2023

Jannik Sinner occupa attualmente il settimo posto nel ranking ATP con 4.465 punti all’attivo. La stagione del 22enne è stata sicuramente positiva: ha vinto il Masters 1000 di Toronto, ha perso la finale del Masters 1000 di Miami, ha vinto il 250 di Montpellier, perso l’atto conclusivo del 500 di Rotterdam, ha raggiunto le semifinali a Wimbledon e a Montecarlo.

Una serie di prestazioni che hanno permesso al tennista italiano di issarsi al quarto posto nella Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’annata agonistica in corso e che qualifica i migliori otto giocatori alle ATP Finals di Torino (nei fatti l’altoatesino ha già staccato il pass, ormai manca soltanto la matematica certezza).

Jannik Sinner potrebbe ambire a chiudere la stagione nelle prime cinque posizioni del ranking ATP e sarebbe il primo italiano (uomo o donna non fa differenza) in grado di firmare questo risultato di assoluto spessore agonistico. In passato, infatti, la migliore era stata Sara Errani, che fu sesta all’apice della propria carriera al termine di un anno solare.

Francesca Shiavone e Adriano Panatta hanno sì raggiunto il quarto posto al mondo, che ancora oggi resta il miglior risultato in graduatoria per un nostro portacolori (rispettivamente nel ranking WTA e in quello ATP), ma non sono mai stati in top-5 al termine dell’anno. L’occasione è davvero ghiotta per Jannik Sinner, che è quarto nella Race e che negli ultimi due mesi potrebbe davvero firmare il colpaccio.

Foto: Lapresse