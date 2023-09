PerchÃ© Inter-Milan si gioca sabato pomeriggio? Calendario e impegni in Champions League

Domani 16 settembre, alle ore 18.00, andrà in scena il big match della quarta giornata della Serie A 2023-2024, il Derby di Milano: la 238ma sfida tra le due compagini del capoluogo lombardo potrà fornire ulteriori spunti e considerazioni riguardo il livello delle due squadre che, stando alle prime uscite stagionali, saranno nella battaglia per il titolo in questa stagione.

Il Milan e l’Inter sono le uniche due squadre rimaste a punteggio pieno dopo tre turni: le formazioni meneghine hanno mostrato la loro forza in quest’avvio di stagione, puntellando le rispettive rose con giocatori funzionali ai progetti. La sfida di domani pomeriggio darà certamente spettacolo sugli spalti, con una folla di oltre 75.000 persone pronte ad assistere a un match che potrà già delineare la stagione.

Come mai l’incontro più atteso della giornata si svolgerà in un orario non comodissimo, essendo comunque sabato un giorno feriale? Vista la presenza degli impegni in Champions League, con entrambe le squadre che saranno in campo per la prima giornata della fase a gironi del massimo campionato europeo, la sfida non poteva essere programmata per domenica. In più DAZN, l’emittente che possiede i diritti tv del campionato (tre match per giornata in co-esclusiva con Sky), ha disposizione la prima e la seconda scelta sulle partite, accaparrandosi in esclusiva la stracittadina milanese non programmandola per le 20.45, slot in co-esclusiva con l’emittente satellitare.

CALENDARIO INTER-MILAN DOMANI

Sabato 16 settembre

Ore 20.45 Inter-Milan – Diretta streaming su DAZN

PROSSIMI IMPEGNI INTER E MILAN (CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024)

Martedì 19 settembre

Ore 18.45 Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv, Infinity+ e Sky Go

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Real Sociedad-Inter – Diretta streaming su Prime Video

Foto: Lapresse