Pattinaggio artistico: questo weekend previsto il debutto di Daniel Grassl. L’azzurro all’Ondrej Nepela

L’attesa dovrebbe essere finita. Questo weekend infatti è previsto il debutto stagionale di Daniel Grassl all’Ondrej Nepela Memorial, gara internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series e pianificata in quel di Bratislava (Slovacchia) dal 28 settembre al 30 ottobre.

Si tratta di un appuntamento molto importante, in quanto sarà di fatto la prima gara dell’altoatesino sotto la guida del nuovo coach Edoardo De Bernardis. Ricordiamo infatti che il pattinatore, dopo un anno e mezzo diviso tra Stati Uniti e Russia, ha deciso di tornare in Patria, nello specifico a Torino, per prepararsi al meglio in vista delle competizioni più importanti.

Nulla si sa ancora circa il tipo di layout che Grassl porterà sul ghiaccio slovacco, anche se non sarebbe certamente una sorpresa assistere a una strategia conservativa, in modo da testare al meglio i programmi e prendere confidenza con il ritmo gara. Le condizioni di forma tuttavia sembrano buone, come dimostrano alcuni video pubblicati dal diretto interessato sui suoi profili social.

Alla competizione prenderà parte inoltre Gabriele Frangipani, anche lui reduce da un trasferimento che l’ha portato a sportarsi da Egna e Milano, sponda San Donato. I due affronteranno avversari quotati come il sudcoreano vice Campione del Mondo Juhnwan Cha e il lettone Deniss Vasiljeves, bronzo agli Europei del 2022. In campo femminile sarà presente anche Lara Naki Gutmann.

Foto: Valerio Origo