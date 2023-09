Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Budapest: Metelkina-Berulava trionfano nelle coppie e volano in finale

Un successo che certifica una leadership difficile da contrastare. Anastasiia Metelkina e Luka Berulava hanno vinto con ampio margine anche la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, quella di Budapest, prenotando di diritto dunque anche un posto per le Finali che si svolgeranno a Pechino in dicembre.

La coppia georgiana, già in testa nello short, ha completato l’opera sciorinando un libero d’altissimo profilo, segnando un piccolo record. Con il totale di 190.45 infatti gli atleti sono diventati il primo team non russo a registrare il punteggio più alto di categoria, terzi solo dietro ai forse imprendibili russi Panfilova-Rylov (199.21) e ad Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov (190.63).

In seconda posizione si sono poi accomodati gli ucraini Violetta Sierova-Ivan Khobta con 153.77 distanziando di un’incollatura i canadesi Martina Ariano Kent-Charly Laliberte Laurent, terzi con 153.58. Splendido sesto posto invece per Irina Napolitano-Edoardo Comi, bravi ad attestarsi in quota 131.75.

Nella gara maschile successo netto per Hyungyeom Kim, primo per dispersione con 221.15 lasciandosi alle spalle Naoki Rossi (204.79) e Haru Kakiuchi (200.82). Significativo piazzamento in top 10 poi per Matteo Nalbone, ottavo con 163.98. Ventunesimo Edoardo Luigi Profaizer con 131.65.

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento dominato da Yahli Pedersen-Jeffrey Chen, abili a raccogliere il punteggio di 64.90, tre lunghezze in più rispetto agli ucraini Iryna Pigdaina-Artem Koval, secondi a 61.77 davanti ai francesi Dania Mouden-Theo Bigot, terzi con 59.48. Bene poi Alice Pizzorni-Massimo Bucciarelli, abili a raccogliere un riscontro sopra quota 50 centrando la decima piazza con 50.37.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: International Skating Union/Figure Skating, JGP Event