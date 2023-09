Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Budapest 2023: attesa per Anna Pezzetta

Un weekend importantissimo in chiave Italia. Domani partirà infatti in quel di Budapest la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rassegna che vedrà al via diverse personalità azzurre da tenere nel mirino in vista del prosieguo della stagione.

Sì perché in campo femminile assisteremo finalmente al debutto di Anna Pezzetta, una delle promesse più splendenti del pattinaggio femminile; L’azzurrina, già nota per la sua grande capacità tecnica e per la bella qualità di esecuzione, avrà infatti tutte le carte in regola centrare un piazzamento nelle prime posizioni rimanendo nella scia delle temibili avversarie asiatiche. Sarà presente in tal senso la sudcoreana Jia Shin, Vice Campionessa del Mondo e trionfatrice a Linz. In lizza anche Yuseong Kim, seconda a Bangkok, oltre che le nipponiche Haruna Murakami e Ayumi Shibayama, rispettivamente seconda e sesta a Linz.

In campo maschile i riflettori saranno invece puntati su Matteo Nalbone, motivato a scalare importanti posizioni in classifica, oltre che sull’esordiente Edoardo Luigi Profaizer, anche lui atleta di scuola IceLab.

E a proposito di esordi, nelle coppie d’artistico spazio a Irina Napolitano-Edoardo Comi, impegnati per la prima volta in assoluto nella competizione itinerante. Sarà invece una seconda volta per Alice Pizzorni-Massimiliano Bucciarelli, nuovamente sul ghiaccio per proseguire il loro percorso di crescita.

La quinta tappa del Grand Prix Junior andrà in onda come di consueto sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix, con il commento di Ted Burton. Di seguito il programma completo.

JUNIOR GRAND PRIX BUDAPEST: IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 21 settembre

10:15-14:10 Short program Junior individuale maschile

14.40-16:45 Short program Junior coppie d’artistico

17:15-22:30 Short program Junior individuale femminile

Venerdì 22 settembre

11:30-13:35 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

14:10-16:00 Free program Junior coppie d’artistico

17:00-21;25 Free program Junior individuale maschile

Sabato 23 settembre

11:00-16:55 Free program Junior individuale femminile

17:20-19:40 Free dance Junior danza sul ghiaccio

JUNIOR GRAND PRIZ ISTANBUL: COME VEDERE LA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: sul canale YouTube ISU Junior Grand Prix

